Помощник Залужного погиб из-за того, что сам выдернул кольцо подаренной гранаты рядом с сыном - МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявляет, что помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб из-за того, что сам привел в действие одну из подаренных ему на день рождения гранат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Трагедия в Чайках начинает обрастать разной информацией из "источников". Поэтому официально сообщаю: В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным", – отметил министр.

По словам Клименко, Частяков достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну: это были гранаты нового западного образца.

"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция нашла еще пять таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу", - заявил глава МВД.

Он также сообщил, что полицейские уже нашли военнослужащего, подарившего роковой подарок: в его кабинете уже проведен обыск и изъяты еще две аналогичные гранаты.

"Продолжаются первоочередные следственные действия. Призываю не распространять неофициальную информацию. Досудебное расследование продолжается, дождитесь официальных выводов следствия", - призвал Клименко.

Напомним, что сам Залужный тоже отреагировал на гибель Частякова в соцсетях: он заявил, что тот с начала полномасштабного российского вторжения был для него "надежным плечом", полностью посвятив свою жизнь ВСУ и борьбе с российской агрессией. 6 ноября Частякову исполнилось 39 лет. У него остались жена и четверо детей, в том числе раненный в результате взрыва 13-летний сын.