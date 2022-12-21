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Поврежденные дома и линии электропередач: оккупанты выпустили не менее 70 снарядов по Никопольщине
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 21 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью россияне шесть раз направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Обстреляли три общины - Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело по меньшей мере 70 снарядов", - отметил Резниченко.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Красногригорьевской и Марганецкой общинах повреждены с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линии электропередач.
В Красногригорьевке загорелся пожар в частном подворье. Спасатели огонь уже потушили.
В Мировской общине последствия удара еще выясняются.
Отметим, минувшей ночью россияне трижды обстреляли из тяжелой артиллерии две общины - Мировскую и Покровскую. Выпустили на мирные села не менее 20 снарядов.