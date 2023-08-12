"Работа сверхсложная": В ГСЧС показали, как ликвидируют последствия наводнения в Словении (ВИДЕО)

В Словении приступили к работе по преодолению последствий наводнения 51 спасатель и 19 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, говорится в сообщении ведомства.

"В настоящее время сводный отряд ГСЧС выполняет восстановительные работы в районе поселка Речица. Спасатели развернули передвижной пункт управления, медицинский пункт, а также организовали связь и определили порядок привлечения людей и техники для ликвидации последствий наводнения", - отмечается в нем.

Проведено рабочее совещание с представителем RDC - органа управления Европейского механизма гражданской защиты, координирующего работу спасательных служб из всех работающих здесь стран и с местными органами власти.

Для украинских спасателей определены две основные локации для работы в русле реки Дрета. Главными задачами являются устройство дамбы для берегоукрепления, расширение и изменение русла реки, водоотвод, очистка русла от деревьев и мусора, которые принесла большая вода.

Как комментируют в ГСЧС, эта работа сверхсложная, поскольку спасателям приходится постоянно работать в стремительном течении. Для ее выполнения специалисты имеют и применяют тяжелую инженерную технику, в том числе пять гусеничных экскаваторов. Работы планируется провести в течение нескольких дней. После этого будут определены новые локации.

Отметим, что президент Владимир Зеленский 10 августа подписал указ №484, которым постановил оказать гуманитарную помощь Словении для преодоления последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в этой стране в результате наводнения.

Уже 11 августа Кабинет министров по его исполнению принял распоряжение ГСЧС направить в Словению сводный аварийно-спасательный отряд, а Министерству иностранных дел - согласовать с соответствующими органами Словении вопросы размещения персонала этого отряда.