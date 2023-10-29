Ракетная атака на Полтавскую область и раненые в Херсонской области: как прошли сутки и ночь в регионах

Войска РФ в течение суток 28 октября обстреляли несколько областей Украины, пострадавшие есть в Херсонской области. Об этом свидетельствуют сводки областных военных администраций и их руководителей.

Россияне ранили еще пятерых человек в Херсонской области

В Херсонской области оккупанты за сутки совершили 63 обстрела, выпустив 301 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По Херсону враг выпустил 16 снарядов, сообщил глава ОВА Олесандр Прокудин.

В регионе зафиксировано 28 "прилетов" управляемых авиационных бомб. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в помещение учебного заведения в Бериславе.

Из-за российской агрессии пять человек получили ранения.

Херсонская областная прокуратура днем информировала о пострадавших в Херсоне, Казацком и Ивановке. А Херсонская ОВА позже сообщала о еще одном пострадавшем в областном центре.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ночная тревога. оккупанты запускали беспилотники и ракету

В ночь на 29 октября россияне атаковали Украину пятью ударными БпЛА типа Shahed и управляемой авиационной ракетой Х-59, отметила пресс служба Воздушных сил ВСУ.

Пуски "шахедов" осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ), а ракеты Х-59 – с самолета Су-34 (из воздушного пространства Белгородской области).

Ракета была направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно, обошлось без потерь и серьезных последствий.

Что касается беспилотников, то украинские военные уничтожили все аппараты в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей.