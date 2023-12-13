Раненые в Одессе и на Херсонщине, погибшие на Харьковщине и Донетчине: как прошла ночь в регионах

В ночь на 13 декабря российские войска нанесли удары по Киеву и еще ряду областей Украины, в результате чего есть значительные разрушения, погибшие и раненые.

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По обновленной информации, по состоянию на 09:00 в результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека (36 женщин и 17 мужчин, шестеро детей). Из них 20 пострадавших госпитализированы. Пока известно, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400.

Вечерняя атака вражескими ударными дронами по Одесщине была направлена по объектам гражданской инфраструктуры региона, сообщают Силы обороны юга.

Под прикрытием густого тумана дроны заходили на удар с акватории Черного моря и по направлению временно оккупированной Херсонщины.

Украинская ПВО сбила все 9 беспилотников, но один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар. 2 гражданских сотрудника получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

Херсонскую область враг обстрелял 113 раз, выпустив 606 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По Херсону враг выпустил 38 снарядов. В результате обстрелов 6 человек получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы, учебное заведение и предприятие в Херсоне.

В Николаевской области неоднократные вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по селу Солончаки Куцурубской общины, но обошлось без пострадавших, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

Также 13 декабря в 04:02 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской общины. Информация о повреждении уточняется.

В Днепропетровской области ночью русские войска дважды обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем тяжелой артиллерии районный центр, сообщили в ова. Погибших и раненых нет. Ущерб от атак выясняется.

Военнослужащие РФ нанесли 88 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области, сообщили в ОВА.

Захватчики совершили 3 РСЗО-обстрела Роботиного и Новоданиловки, 17 вражеских беспилотников атаковали Малую Токмачку, Роботино и Новодаровку.

68 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Малиновки, Щербаков, Полтавки, Луговского, Верхней Терсы, Степного, Каменского и других городов и сел на линии огня. В результате вражеского обстрела повреждены несколько жилых домов, мирные жители не пострадали.

В Харьковской области артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 21 населенному пункту: Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Купя. Об этом сообщает глава области Олег Синегубов.

В результате артиллерийских обстрелов в г. Купянск на собственном дворе погиб местный житель 1951 г.р. Повреждены жилые дома.

В Купянске в результате артобстрела пострадал местный житель 1944 г.р., пострадавший госпитализирован в больницу, его состояние тяжелое.

В Донецкой области 12 декабря россияне ранили одного жителя в Красногоровке. Также удалось установить информацию об одном человеке, погибшем в Авдеевке, отметили в ОВА.