Российская армия обстреляла одно из предприятий Харькова

Ночью 15 августа армия страны-агрессора РФ обстреляла Слободской район Харькова, попав по территории одного из предприятий.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города", - отметил мэр.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Отметим, 13 августа российские оккупанты обстреляли два района Харькова.

В Немышлянском районе получила ранение женщина. Повреждены троллейбусы, автомобили, выбиты окна в домах.

В Новобаварском районе повреждения получило здание колледжа. По предварительной информации, оккупанты выпустили ракеты типа С-300 с территории Белгородской области.