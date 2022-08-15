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Российская армия обстреляла одно из предприятий Харькова
Ночью 15 августа армия страны-агрессора РФ обстреляла Слободской район Харькова, попав по территории одного из предприятий.
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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города", - отметил мэр.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, 13 августа российские оккупанты обстреляли два района Харькова.
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