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Российские оккупанты разрушили тренировочную базу харьковского "Металлиста"

Российские оккупанты разрушили тренировочную базу харьковского "Металлиста"
Обстрелами разрушен тренировочный центр Металлиста 1925. Фото: Facebook/FC Metalist 1925

Учебно-тренировочный центр футбольного клуба "Металлиста-1925" в поселке Высокий Харьковской области разрушен в результате ракетного удара российских оккупантов.

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Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Ракета попала по территории УТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировки команды на новый сезон"- говорится в заявлении клуба.

Досталось и футбольным полям, которые также были повреждены. Взрыв был такой силы, что остатки земли разбросаны в радиусе больше 100 метров от его эпицентра.

Отмечается, что ракетный удар оккупанты нанесли со стороны российского Белгорода.

Напомним также, что накануне в Харькове из-за попадания вражеского снаряда сгорела школьная библиотека, на месте обнаружили погибшую женщину

Автор:
Светлана Манько