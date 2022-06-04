Российские оккупанты разрушили тренировочную базу харьковского "Металлиста"

Учебно-тренировочный центр футбольного клуба "Металлиста-1925" в поселке Высокий Харьковской области разрушен в результате ракетного удара российских оккупантов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Ракета попала по территории УТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировки команды на новый сезон"- говорится в заявлении клуба.

Досталось и футбольным полям, которые также были повреждены. Взрыв был такой силы, что остатки земли разбросаны в радиусе больше 100 метров от его эпицентра.

Отмечается, что ракетный удар оккупанты нанесли со стороны российского Белгорода.

Напомним также, что накануне в Харькове из-за попадания вражеского снаряда сгорела школьная библиотека, на месте обнаружили погибшую женщину.