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Російські окупанти зруйнували тренувальну базу харківського "Металіста"

Російські окупанти зруйнували тренувальну базу харківського "Металіста"

Навчально-тренувальний центр футбольного клубу "Металіста-1925" у селищі Високий Харківської області зруйновано внаслідок ракетного удару російських окупантів.

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Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

"Ракета потрапила по території УТЦ, залишивши після себе вирву глибиною в п'ять метрів. У будівлях вибито майже всі вікна, сильно пошкоджено фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон" - йдеться у заяві клубу.

Дісталося і футбольним полям, які також було пошкоджено. Вибух був такої сили, що рештки землі розкидані в радіусі понад 100 метрів від його епіцентру.

Зазначається, що ракетного удару окупанти завдали з боку російського Бєлгорода.

Нагадаємо також, що напередодні у Харкові через влучення ворожого снаряда згоріла шкільна бібліотека, на місці виявили загиблу жінку .

Автор:
Світлана Манько