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Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии Кировоградской области
Вечером 15 апреля российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома города Александрия Кировоградской области.
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Об этом сообщил мэр города Сергей Кузьменко.
В результате атаки пострадала инфраструктура аэродрома, продолжаются работы по ликвидации ее последствий. О пострадавших и погибших не сообщается.
"Город Александрия, 22:26 15 апреля – ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Идут аварийно-спасательные работы", - отметил Кузьменко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 12 апреля враг нанес удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области.