Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Олександрії Кіровоградської області

Увечері 15 квітня російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія Кіровоградської області.

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Про це повідомив мер міста Сергій Кузьменко.

Внаслідок атаки постраждала інфраструктура аеродрому, продовжуються роботи з ліквідації її наслідків. Про постраждалих та загиблих не повідомляється.

"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня - ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Ідуть аварійно-рятувальні роботи", - зазначив Кузьменко.

Нагадаємо, 12 квітня ворог завдав удару по аеродрому у Миргороді Полтавської області.