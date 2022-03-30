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Российские войска нанесли удары по промышленным объектам Хмельницкой области

Российские войска нанесли удары по промышленным объектам Хмельницкой области
Российские войска нанесли удары по промышленным объектам Хмельницкой области

В ночь на 30 марта российские оккупанты нанесли три ракетных удара по промышленным объектам в Хмельницкой области.

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Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется", – сообщил Гамалий.

А 29 марта российские войска обстреляли ракетами военный аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области.

Оккупанты уничтожили все стратегические запасы горюче-смазочных материалов на аэродроме.

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Автор:
Светлана Манько