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Российские войска нанесли удары по промышленным объектам Хмельницкой области
В ночь на 30 марта российские оккупанты нанесли три ракетных удара по промышленным объектам в Хмельницкой области.
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Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
"Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется", – сообщил Гамалий.
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