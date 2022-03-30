Російські війська завдали ударів по промисловим об'єктам Хмельницької області

У ніч на 30 березня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по промисловим об'єктам у Хмельницькій області.

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Про це повідомив голова Хмельницької обласної воєнної адміністрації Сергій Гамалій.

"Вночі сталося 3 удари по промисловим об'єктам області. Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація про постраждалих перевіряється", – повідомив Гамалій.

А 29 березня російські війська обстріляли ракетами військовий аеродром у Старокостянтинові Хмельницькій області.

Окупанти знищили всі стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів на аеродромі.

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