Российские войска обстреляли Новобаварский район Харькова, есть раненые (ФОТО)

Вечером 4 сентября российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Новобаварском районе Харькова. Как сообщает областная прокуратура, обстрел был произведен около 18:20.

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По предварительным данным, вражеская армия выпустила по Харькову ракету типа С-300 с территории Белгородской области РФ. В результате повреждены частные дома, а в соседней многоэтажке выбиты окна. Получили ранения мужчина и женщина.

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры Харькова начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса). В дальнейшем материалы производства будут переданы по подследственности в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Отметим также, что мэр Харькова Игорь Терехов и начальник областной военной администрации Олег Синегубов сообщили о вечернем обстреле не только в Новобаварском районе, но и в Холодногорском.

Напомним, что Новобаварский район Харькова обстреливался, в частности, в ночь на 3 сентября: тогда удар пришелся около одной из школ, а пострадавших не было. В свою очередь, в ночь на 4 сентября в результате ракетного удара сгорел ресторан в Киевском районе города.