Российские войска обстреляли пригород Запорожья: погибли девять человек

18 марта оккупанты обстреляли пригород Запорожья. Снаряды оккупантов попали по военному полигону и заводу. В результате обстрела начался пожар.

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Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев. На месте работали спасатели.

Во время двух ракетных ударов по пригороду Запорожья девять человек погибли. Из них один представитель ГСЧС. Кроме того, семнадцать человек ранены, из них три представителя ГСЧС и два гражданских, еще пять травмированы.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день противник остановлен и нет интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад.

В течение суток украинские защитники и защитницы Запорожского края уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника, продолжая наносить огневые поражения противнику.

В то же время агрессор систематически обстреливает украинские позиции, применяя минометы, танки, вертолеты и ракетные системы большой мощности.

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