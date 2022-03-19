Російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя: загинули дев'ятеро людей

18 березня окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя. Снаряди окупантів потрапили по військовому полігону та заводу. Внаслідок обстрілу почалася пожежа.

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Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф'єв. На місці працювали рятувальники.

Під час двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя дев'ятеро людей загинули. З них один представник ДСНС. Крім того, сімнадцятеро людей поранено, з них трьох представників ДСНС і двох цивільних, ще п'ятьох травмовано.

Він зазначив, що станом на сьогоднішній день противника зупинено і немає інтенсивного активного протистояння, як це було ще кілька днів тому.

Протягом доби українські захисники та захисниці Запорізького краю знищили БТР-82 із десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника, продовжуючи завдавати вогневих поразок противнику.

Водночас агресор систематично обстрілює українські позиції, застосовуючи міномети, танки, вертольоти та ракетні системи великої потужності.

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