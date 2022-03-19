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Російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя: загинули дев'ятеро людей
18 березня окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя. Снаряди окупантів потрапили по військовому полігону та заводу. Внаслідок обстрілу почалася пожежа.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф'єв. На місці працювали рятувальники.
Під час двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя дев'ятеро людей загинули. З них один представник ДСНС. Крім того, сімнадцятеро людей поранено, з них трьох представників ДСНС і двох цивільних, ще п'ятьох травмовано.
Він зазначив, що станом на сьогоднішній день противника зупинено і немає інтенсивного активного протистояння, як це було ще кілька днів тому.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Протягом доби українські захисники та захисниці Запорізького краю знищили БТР-82 із десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника, продовжуючи завдавати вогневих поразок противнику.
Водночас агресор систематично обстрілює українські позиції, застосовуючи міномети, танки, вертольоти та ракетні системи великої потужності.
В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.