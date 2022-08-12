- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россия нанесла ракетный удар по Запорожью, есть разрушения инфраструктуры
Российские войска около 19:15 12 августа нанесли удар по Запорожью, выпустив в общей сложности пять ракет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Александр Старух.
"Разрушения получили объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Сейчас известно об одной раненой женщине. Информация впоследствии будет уточнена", - написал он.
Напомним также, что накануне областные власти сообщали и об обстрелах поселка Кушугум в непосредственной близости от Запорожья, а также поселка Камышеваха Запорожского района, села Гуляйпольское и города Орехов Пологовского района.
В частности, в Кушугуме двумя ударами ракет с осколочно-фугасным наполнением накрыло шесть улиц, повреждения получили почти 30 домов, некоторые из них – разрушены полностьюПодписывайтесь на наш Telegram канал