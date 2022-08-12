Россия нанесла ракетный удар по Запорожью, есть разрушения инфраструктуры

Российские войска около 19:15 12 августа нанесли удар по Запорожью, выпустив в общей сложности пять ракет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Александр Старух.

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"Разрушения получили объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Сейчас известно об одной раненой женщине. Информация впоследствии будет уточнена", - написал он.

Напомним также, что накануне областные власти сообщали и об обстрелах поселка Кушугум в непосредственной близости от Запорожья, а также поселка Камышеваха Запорожского района, села Гуляйпольское и города Орехов Пологовского района.

В частности, в Кушугуме двумя ударами ракет с осколочно-фугасным наполнением накрыло шесть улиц, повреждения получили почти 30 домов, некоторые из них – разрушены полностью