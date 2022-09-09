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Россияне обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 9 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Российские оккупационные войска еще раз накрыли огнем Никопольский район. Направили на него свою тяжелую артиллерию", - отметил Резниченко.
По его словам, люди не пострадали. Повреждены дачные дома и хозяйственные постройки. Информация по разрушениям уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В других районах области ночью обошлось без вражеских атак и в эту минуту спокойно", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, 8 сентября россияне четырежды направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район.
В Никополе изуродованы 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия.