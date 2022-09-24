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Россияне обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Днепропетровщину: повреждены более 20 домов
В ночь на 24 сентября россияне в очередной раз накрыли огнем Днепропетровскую область. В Марганце ранения получили два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не оставляют в покое Никопольщину. На рассвете направили свои "Грады" и "Ураганы" на две общины - Марганецкую и Красногригорьевскую", - отметил Резниченко.
По его словам, в Марганце ранены два человека - 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных построек. Изуродован местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей. Пожарные пламя потушили.
Более 2000 семей марганчан без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.
В Красногригорьевской общине никто не пострадал.
Напомним, утром 23 сентября оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города около 30 снарядов. В Марганце два человека погибли.