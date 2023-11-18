Россияне обстреляли Херсонскую и несколько других областей: как прошел день в регионах (ФОТО)

В течение дня 18 ноября российские оккупанты атаковали ряд регионов Украины, в результате чего есть жертвы.

Войска РФ ранили еще двух человек в Херсонской области

Днем захватчики атаковали Херсон и область, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 13:20 враг из артиллерийского оружия обстрелял поселок Велетенское Белозерской общины, ранив 52-летнего местного жителя. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

А около 14:30 оккупанты обстреляли Херсон. С дрона они попали снарядом по автомобилю местного жителя. В результате этого 43-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Харьковской области. В регионе повреждены жилые дома

Войска РФ осуществили и обстрел пгт Казачья Лопань в Харьковской области, проинформировали в областной прокуратуре.

Атака произошла около 11:40. Россияне повредили жилые дома и хозяйственные постройки.

Как добавили правоохранители, уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия российских обстрелов Харьковской области, 18 ноября 2023. Фото: Харьковская областная прокуратура Последствия российских обстрелов Харьковской области, 18 ноября 2023. Фото: Харьковская областная прокуратура Последствия российских обстрелов Харьковской области, 18 ноября 2023. Фото: Харьковская областная прокуратура Последствия российских обстрелов Харьковской области, 18 ноября 2023. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ситуация в Днепропетровской области. Враг применил дроны и артиллерию

Оккупанты трижды атаковали Никополь дронами-камикадзе, отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также он сообщил, что по Марганецкй общине враг дважды целил из тяжелой артиллерии.

В результате обстрелов повреждено админздание. Обошлось без погибших и пострадавших.