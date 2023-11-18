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Россияне обстреляли Херсонскую и несколько других областей: как прошел день в регионах (ФОТО)
В течение дня 18 ноября российские оккупанты атаковали ряд регионов Украины, в результате чего есть жертвы.
- Войска РФ ранили еще двух человек в Херсонской области
- Обстрелы Харьковской области. В регионе повреждены жилые дома
- Ситуация в Днепропетровской области. Враг применил дроны и артиллерию
Войска РФ ранили еще двух человек в Херсонской области
Днем захватчики атаковали Херсон и область, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В 13:20 враг из артиллерийского оружия обстрелял поселок Велетенское Белозерской общины, ранив 52-летнего местного жителя. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
А около 14:30 оккупанты обстреляли Херсон. С дрона они попали снарядом по автомобилю местного жителя. В результате этого 43-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Харьковской области. В регионе повреждены жилые дома
Войска РФ осуществили и обстрел пгт Казачья Лопань в Харьковской области, проинформировали в областной прокуратуре.
Атака произошла около 11:40. Россияне повредили жилые дома и хозяйственные постройки.
Как добавили правоохранители, уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Днепропетровской области. Враг применил дроны и артиллерию
Оккупанты трижды атаковали Никополь дронами-камикадзе, отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также он сообщил, что по Марганецкй общине враг дважды целил из тяжелой артиллерии.
В результате обстрелов повреждено админздание. Обошлось без погибших и пострадавших.