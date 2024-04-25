СБУ расширила перечень целей в РФ: настал черед крупных нефтебаз - эксперт

Служба безопасности Украины увеличивает список российских объектов, по которым наносят удары ее дроны. Теперь в список попали крупные нефтебазы. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт считает, что удары по нефтебазам – это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России. По его словам, увеличивается перечень целей, по которым бьет СБУ.

"Так, их дроны за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов России. Теперь очередь дошла и до крупных нефтяных баз. Кроме того, напомню, что также атакуют металлургические заводы и авиабазы", – акцентирует политолог.

Загородний отмечает, что помимо "эстетического удовольствия" от российских пожаров, есть и сугубо практический аспект: по оценке западных СМИ (в частности CNN), удары СБУ по российскому нефтегазовому сектору оказывают большее влияние на тамошнюю экономику, чем все санкции западных стран.

Эксперт отмечает, что РФ к тому же вынуждена и прикрывать сотни объектов в своем тылу: это влияет на количество российского ПВО, задействованной на фронте, поскольку враг вынужден перебрасывать ПВО в тыл, что играет на руку украинским военным.

"Как оно горит" – на России нравится не всем. Как доказательство, главу СБУ заочно "арестовали" в Москве. Однако, наверное, на продолжение и интенсивность спецопераций это никак не повлияет", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что "Роснефть" недосчиталась сразу двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов за одну ночь, после атаки дронов СБУ - в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки". После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.