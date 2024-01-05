Синегубов оценил вероятность наступления россиян на Харьков в январе

Концентрация российских войск вблизи Харькова пока не фиксируется, несмотря на беспрецедентные массированные обстрелы населенных пунктов вблизи границы. Однако, ситуация может меняться ежеминутно. Так прокомментировал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов статью издания The Telegraph о возможном повторном наступлении россиян на город.

Он отметил, что за последние два дня войска РФ выпустили по приграничной области десятки ракет С-300, что привело к попаданиям в жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По его словам, враг производит беспрецедентные массированные обстрелы населенных пунктов в регионе, но на линии боевого столкновения не фиксируется концентрация военных подразделений врага.

"Чтобы говорить о любом наступлении или планах врага, он должен сконцентрировать свои военные подразделения в том или ином направлении. Пока такой концентрации нет. Однако ситуация может меняться ежеминутно и мы, конечно, внимательно следим за этим. Мы понимаем, что враг от своих намерений относительно возможного захвата территорий, которые он потерял осенью 2022 года, а также города Харькова, не отказался. Мы должны быть готовы всегда", - констатировал Олег Синегубов.

В результате атаки по Харькову и области более 40 пострадавших

Как сообщил на своем телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 2 января около 7:30 россияне нанесли удар по центральной части Харькова. По состоянию на 9:25 40 человек пострадали, погибла одна женщина.

4 января число погибших в результате ракетного удара по Харькову 2 января возросло до двух. В больнице скончалась пострадавшая 84-летняя женщина

В результате атаки по Харькову повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорания автомобилей.

Кроме того, по данным ОВА, враг атаковал около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.