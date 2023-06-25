Ситуация на Бахмутском направлении. Украинские военные в сутки продвинулись на 600-1000 метров

Украинские военные за сутки прошли от 600 до 1000 метров на южном и северном флангах вокруг Бахмута Донецкой области. Об этом вечером 25 июня заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что защитники на Бахмутском направлении удерживают инициативу, продолжают штурмовые действия и теснят врага.

За сутки там было ликвидировано 186 российских окупантов. Еще 224 были ранены, а восьмерых взяли в плен.

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