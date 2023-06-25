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Тип
Война Война
Категория
Происшествия
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Ситуация на Бахмутском направлении. Украинские военные в сутки продвинулись на 600-1000 метров

Украинский военный, ВСУ
Украинский военный. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные за сутки прошли от 600 до 1000 метров на южном и северном флангах вокруг Бахмута Донецкой области. Об этом вечером 25 июня заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что защитники на Бахмутском направлении удерживают инициативу, продолжают штурмовые действия и теснят врага.

За сутки там было ликвидировано 186 российских окупантов. Еще 224 были ранены, а восьмерых взяли в плен.

Также украинские военные уничтожили:

  • танк;
  • боевую машину пехоты;
  • две самоходные артиллерийские установки;
  • две реактивные системы залпового огня "Град";
  • три противотанковых комплекса;
  • три пушки "Мста-Б";
  • зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
  • шесть полевых составов с боеприпасами;
  • три дрона-камикадзе "Ланцет";
  • один беспилотник "Орлан-10".
Автор:
Артем Ющенко