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Ситуация на Бахмутском направлении. Украинские военные в сутки продвинулись на 600-1000 метров
Украинские военные за сутки прошли от 600 до 1000 метров на южном и северном флангах вокруг Бахмута Донецкой области. Об этом вечером 25 июня заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.
Он отметил, что защитники на Бахмутском направлении удерживают инициативу, продолжают штурмовые действия и теснят врага.
За сутки там было ликвидировано 186 российских окупантов. Еще 224 были ранены, а восьмерых взяли в плен.
Также украинские военные уничтожили:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- танк;
- боевую машину пехоты;
- две самоходные артиллерийские установки;
- две реактивные системы залпового огня "Град";
- три противотанковых комплекса;
- три пушки "Мста-Б";
- зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
- шесть полевых составов с боеприпасами;
- три дрона-камикадзе "Ланцет";
- один беспилотник "Орлан-10".