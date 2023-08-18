Совершено покушение на заместителя председателя Государственной налоговой службы (ФОТО)

В четверг, 17 августа, было совершено покушение на заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Заказчиками якобы стали "схемчики, потерявшие бизнес и перешедшие границу".

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, покушение произошло вчера, однако полиция просила не распространять информацию об этом событии до сегодняшнего утра.

"Вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу", - отметил Гетманцев.

Он добавил, что заместителя главы ГНС удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска.

В настоящее время злоумышленники – исполнители задержаны и дают показы на заказчиков.

"Если вы вдруг хотели узнать почему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день. И мы точно не остановимся", - подчеркнул Гетманцев.

Заметим, пока нет официальной информации на этот счет от правоохранительных органов.