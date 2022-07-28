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Страшное ДТП в Запорожье: водитель BMW разнес пять авто на обочине, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)
Два человека погибли и еще по меньшей мере четверо были травмированы днем 28 июля в результате ДТП на улице Европейской на Космическом жилмассиве в Запорожье, сообщают в областном управлении полиции.
Предварительно установлено, что около 13 часов 30-летний водитель BMW, двигавшийся по проезжей части, резко изменил направление и совершил наезд на припаркованные пять автомобилей, столкнувшихся затем с группой граждан, находившейся на обочине.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта, патрульная полиция, работники областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, медики скорой помощи.
В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия, его личные данные устанавливаются. Еще пятеро граждан в возрасте от 25 до 50 лет, среди которых одна женщина с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу. Уже в медицинском учреждении мужчина 1972 года рождения от полученных травм скончался.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным экспертизы, водитель был трезв, полицейские его задержали. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем). Мужчине теперь грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.
При этом в ГСЧС утверждают, что травмировано было шесть человек, не считая пешехода, погибшего на месте. Сообщается, в частности, что один из пострадавших был зажат конструкциями автомобиля, и спасатели деблокировали его, передав медикам. Этот же ли мужчина впоследствии умер, из сообщения не очевидно. Всего на месте происшествия работали 12 спасателей и были привлечены три единицы техники.