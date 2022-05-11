В Киеве авто влетело в бетонные блоки посреди улицы: пассажиры погибли (ФОТО, ВИДЕО)

Два человека погибли вечером 11 мая в результате ДТП на улице Радунской в Киеве, сообщает столичное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сообщение по происшествии на Троещине поступило в 20:39. На место направили спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения и 43-й пожарно-спасательной части.

Выяснилось, что автомобиль Ford Focus столкнулся с конструкцией временно оборудованного блокпоста на проезжей части дороги

Спасатели с помощью гидравлического и электроинструмента деблокировали из изуродованного автомобиля тела двух мужчин.

Их передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств инцидента. Для предотвращения возможного возгорания спасатели смыли топливо с проезжей части дороги.

В свою очередь, как сообщает dtp.kiev.ua, погибшие "разогнались и на скорости больше 100 км/ч врезались в бетонные блоки". Судя по фото с места события, сила удара была такой, что вся передняя часть машины оказалась полностью смятой.