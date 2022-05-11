У Києві авто влетіло в бетонні блоки посеред вулиці: пасажири загинули (ФОТО, ВІДЕО)

Двоє людей загинули ввечері 11 травня внаслідок ДТП на вулиці Радунській у Києві, повідомляє столичне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Повідомлення про подію на Троєщині надійшло о 20:39. На місце направили рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 43-ї пожежно-рятувальної частини.

З'ясувалося, що автомобіль Ford Focus зіткнувся з конструкцією тимчасово обладнаного блокпоста на проїжджій частині дороги.

Рятувальники за допомогою гідравлічного та електроінструменту деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох чоловіків.

Їх передали слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин інциденту. Для запобігання можливому спалаху рятувальники змили паливо з проїжджої частини дороги.

У свою чергу, як повідомляє dtp.kiev.ua, загиблі "розігналися і на швидкості більше 100 км/год врізалися в бетонні блоки". Судячи з фото з місця події, сила удару була такою, що вся передня частина машини виявилася повністю зім'ятою.