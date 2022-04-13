Блокпости у Києві не ліквідують, а лише розширюють проїзди - Київська військова адміністрація

Київська військова адміністрація заявляє, що блокпости залишаться на вулицях столиці, а роботи на них пов'язані із розширенням проїжджої частини шляхом демонтажу деяких огорож. Про це йдеться у телеграм-каналі Київської ВА.

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"Нагадуємо вам, що блокпости залишаються на вулицях Києва. Ми лише розширюємо проїзну частину шляхом демонтування деяких огорож. На деяких ділянках дороги залишаються бетонні блоки або протитанкові їжаки", - йдеться у повідомленні.

Влада просить водіїв бути обачними і не перевищувати допустиму швидкість на дорогах, у тому числі при перетині цих загороджень. Це може бути небезпечно не тільки для вашого автомобіля, але і для вашого життя та здоров'я.

"Незважаючи на те, що в країні війна, просимо дотримуватись правил дорожнього руху, як військові, так і цивільні!", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 10 квітня по всій Україні та на звільнених від російських окупантів територіях поступово почали встановлювати дорожні та вказівні знаки, таблички з назвами населених пунктів, які були демонтовані на початку війни.