Блокпосты в Киеве не ликвидируют, а лишь расширяют проезды — Киевская военная администрация

Киевская военная администрация заявляет, что блокпосты останутся на улицах столицы, а работы на них связаны с расширением проезжей части путем демонтажа некоторых заграждений. Об этом говорится в телеграм-канале Киевской ВА.

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"Напоминаем вам, что блокпосты остаются на улицах Киева. Мы только расширяем проезжую часть путем демонтирования некоторых заграждений. На некоторых участках дороги остаются бетонные блоки или противотанковые ежи", — сказано в сообщении.

Власти просят водителей быть осмотрительными и не превышать допустимую скорость на дорогах, в том числе при пересечении этих заграждений. Это может быть опасно не только для вашего автомобиля, но и для вашей жизни и здоровья.

"Несмотря на то, что в стране война, просим соблюдать правила дорожного движения, как военные, так и гражданские!" — сказано в сообщении.

Напомним, 10 апреля по всей Украине и на освобожденных от российских оккупантов территориях постепенно начали устанавливать дорожные и указательные знаки, таблички с названиями населенных пунктов, которые были демонтированы в начале войны.