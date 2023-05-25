Три поселка под угрозой подтопления. Россияне разрушили дамбу в Донецкой области

Российские оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области. Теперь под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанное-1 и Желанное-2.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по дамбе, пренебрегая тем, что от этих действий пострадают прежде всего гражданские. К такому развитию событий мы были готовы, а потому оперативные и спасательные службы Донецкой области уже начали действовать по четко определенному алгоритму", - отметил он.

По его словам, громады, которые находятся в зоне предполагаемого подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения.

Кроме того, уже провели срочное заседание комиссии ТБ и ЧС и создали штаб по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, российские оккупационные войска не перестают обстреливать Донецкую область. Так, рашисты в течение суток 24 мая обстреляли несколько населенных пунктов области, в результате чего один человек погиб, а еще шесть получили ранения.