Убийство экс-премьера Японии: подозреваемый назвал мотивы

Полиция арестовала 41-летнего Тэцуя Ямагама по подозрению в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в пятницу, 8 июля. Как сообщает The Guardian со ссылкой на японские СМИ, мотивом убийства было "разочарование в экс-премьере.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сообщается, что подозреваемый в убийстве после своего ареста сообщил правоохранителям, что он "был разочарован бывшим премьер-министром и нацелился на Абэ с намерением убить его".

В полиции отметили, что Тэцуя Ямагам признался и имел недовольство тем, что было описано как "конкретная организация", частью которой, по его мнению, был Абэ.

Как сообщили в издании, Абэ проговорил всего минуту до своей речи, произнесенной перед публикой на островке безопасности в западном городе Нара, когда сзади подошел Ямагами, одетый в коричневые брюки и серую рубашку. Он вытащил из сумки оружие и начал стрелять, после чего раздались два выстрела, и появилось облако дыма. Зрители в ужасе пригнулись.

Когда Эйб рухнул, его рубашка была в пятнах крови. Очевидцы начали оказывать первую помощь. На Ямагами немедленно напали люди в костюмах, которые, похоже, были сотрудниками службы безопасности. Однако он не пытался бежать или что-либо говорить.

По словам профессора неотложной медицины в больнице Медицинского университета Нара Хидэтада Фукусима, Абэ получил две раны на передней части шеи на расстоянии около 5 см друг от друга.

В то же время представители местного отделения Либерально-демократической партии Абэ заявили, что до инцидента угроз не было. Запланированная речь Абэ была обнародована в четверг вечером.

Напомним, в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выстрелили из дробовика во время его выступления 8 июля, проходящего в рамках предвыборной кампании. Японская компания общественного телерадиовещания NHK со ссылкой на официальных лиц страны сообщила, что врачи не смогли спасти бывшего премьера - он скончался.