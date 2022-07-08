Вбивство експре'єра Японії: підозрюваний назвав мотиви

Поліція заарештувала 41-річного Тецуя Ямагама за підозрою у вбивстві колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у п'ятницю, 8 липня. Як повідомляє The Guardian із посиланням на японські ЗМІ, мотивом убивства було “розчарування в експрем'єр”.

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Повідомляється, що підозрюваний у вбивстві після свого арешту повідомив правоохоронцям, що він "розчарований колишнім прем'єр-міністром і націлився на Абе з наміром убити його".

У поліції зазначили, що Тецуя Ямагам зізнався і мав невдоволення тим, що було описано як "конкретна організація", частиною якої, на його думку, був Абе.

Як повідомили у виданні, Абе промовив лише хвилину до своєї промови, вимовленої перед публікою на острівці безпеки в західному місті Нара, коли ззаду підійшов Ямагамі, одягнений у коричневі штани та сіру сорочку. Він витяг з сумки зброю і почав стріляти, після чого пролунали два постріли, і з'явилася хмара диму. Глядачі з жахом пригнулися.

Коли Ейб упав, його сорочка була в плямах крові. Очевидці почали надавати першу допомогу. На Ямагамі негайно напали люди у костюмах, які, схоже, були працівниками служби безпеки. Однак він не намагався тікати чи щось говорити.

За словами професора невідкладної медицини у лікарні Медичного університету Нара Хідетада Фукусіма, Абе отримав дві рани на передній частині шиї на відстані близько 5 см одна від одної.

Водночас, представники місцевого відділення Ліберально-демократичної партії Абе заявили, що до інциденту загроз не було. Заплановану промову Абе було оприлюднено у четвер увечері.

Нагадаємо, колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе застрелили з дробовика під час його виступу 8 липня, що проходить в рамках передвиборчої кампанії. Японська компанія громадського телерадіомовлення NHK із посиланням на офіційних осіб країни повідомила, що лікарі не змогли врятувати колишнього прем'єра – він помер.