Удары по вокзалу Херсона и другим местам: как прошли сутки и ночь в регионах (ФОТО/ВИДЕО)

Российские оккупанты в течение суток 26 декабря и в ночь на 27 декабря обстреляли ряд регионов Украины. Жертвы зафиксированы в Херсонской, Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

Херсон: россияне обстреляли вокзал

В Херсонской области войска РФ ударили, в частности, по железнодорожному вокзалу в областном центре, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Атака произошла, когда более ста человек ожидали отправления эвакуационного поезда. В результате обстрела погиб полицейский, который обеспечивал эвакуацию, а ранения получили двое его коллег и двое гражданских.

Всего за сутки в регионе три человека погибли, 16 получили ранения.

Россияне совершили 161 обстрел, выпустив 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и беспилотников. По Херсону враг выпустил 90 снарядов.

Кроме вокзала, оккупанты попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

объекты инфраструктуры, предприятия, торговый центр в Херсоне;

учебное заведение в Херсонском районе.

Обстрелы Харьковской области: атаковано 15 населенных пунктов

В Харьковской области под артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов попали более 15 населенных пунктов, отметил председатель ОВА Олег Синегубов. В частности, речь идет об Удах Богодуховского района, Волчанске Чугуевского района, Амбарном, Синьковке, Петропавловке, Ивановке и Берестовом Купянского района.

Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Варваровка Чугуевского района.

Также россияне обстреляли Купянск, повредив два частных дома и хозяйственные постройки.

А в результате удара по селу Казачья Лопань Харьковского района повреждена газовая труба. Там мужчина 1977 года получил осколочные ранения, его доставили в больницу.

Ситуация в Донецкой области: за сутки погибли пять человек

В Донецкой области захватчики убили пять человек и ранили еще троих, проинформировал и.о. начальника ОВА Игорь Мороз.

На Донецком направлении в Авдеевке один человек погиб и один ранен, поврежден инфраструктурный объект. В Марьинской общине один человек погиб в Красногоровке и один ранен в Константиновке. В Курахово повреждены шесть многоэтажек. В Очеретинской общине поврежден дом в Орловке, обстреляна Новобахмутовка.

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram

На Горловском направлении в Торецкой общине погибли три человека: двое в Торецке и один в Пивничном.

На Лисичанском направлении под обстрелы попали три улицы Переездного Звановской общины и три улицы Северска. В Лиманской общине под огнем находились Торское и Заречное.

Одесская область: россияне запустили дроны

В ночь на 27 декабря оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Украинские военные уничтожили 12 дронов, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

По его словам, обломки сбитых беспилотников упали на одну из незаселенных новостроек Одессы. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде. В результате вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

Из-за атаки один человек погиб на месте, а еще один мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии, скончался в больнице. Ранения получили три человека, среди которых 17-летний подросток.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, всего вечером и ночью россияне запустили по Украине 46 беспилотников Shahed-136/131. Украинские защитники сбили 32 вражеских аппарата.