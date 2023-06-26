Удары россиян по югу Украины. Гуменюк рассказала о попытках окупантов поразить резервы ВСУ

Российские оккупанты обстреливают те регионы, которые считают хабом резерва украинских сил обороны. Об этом 26 июня заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона.

"Под ударами врага сейчас преимущественно те регионы, которые, по их пониманию, являются хабом резерва, хабом для украинского войска, сил обороны. Поэтому такое большое внимание и Днепропетровской областью, которая граничит с прифронтовой Запорожской областью. Также внимание Николаевской и Одесской областям, которые являются поставщиками ресурсов для Херсонской прифронтовой. Именно поэтому такая активизация и огня по Херсонской области", – сказала она.

Как отметила Гуменюк, минувшей ночью россияне обстреляли Херсонскую область запрещенными зажигательными зарядами. Это привело к многим пожарам, из-за которых в частном секторе невозможно находиться.

Также она уточнила, что на дежурстве в Черном море находился подводный российский ракетоноситель, пуски с которого сложнее обнаруживать. Захватчики ищут новую тактику, пытаются найти способ обойти силы противовоздушной обороны и часто выпускают ракеты по другим траекториям и используют другие высоты полета.