Украина будет настаивать на международном расследовании падения Ил-76, судьба пленных выясняется - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно установить четкие факты по падению российского самолета Ил-76 и провести международное расследование.

Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, для доклада по данной ситуации были вызваны министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и глава СБУ Василий Малюк.

"Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Надо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно с учетом того, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля. "Факты" – это главное слово сейчас", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных, СБУ – расследует обстоятельства падения самолета, а Генштаб – работу воздушных сил.

"Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - резюмировал он.

Падение Ил-76: что известно

Напомним, 24 января должен был состояться очередной обмен пленными между Россией и Украиной, однако этого не произошло из-за падения самолета Ил-76 в России, по информации российского Минобороны якобы перевозившего 65 украинских пленных.

Тем временем в ВСУ отметили, что этот самолет перевозил не пленных, а ракеты для ЗРК С-300, которые используются для массированных обстрелов приграничных регионов Украины.

Издание NV, ссылаясь на свои источники, пишет, что украинских военнопленных не было на борту самолета Ил-76.

"Пока я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию. Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасные методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации", - прокомментировал ситуацию уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что на данный момент в Белом доме не имеют подтверждения информации о наличии украинских военнопленных на борту российского самолета Ил-76.