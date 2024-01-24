США и ГУР не подтвердили гибель украинских пленных в самолете Ил-76

24 января должен был состояться очередной обмен пленными между Россией и Украиной, однако этого не произошло из-за падения самолета Ил-76 в России, который, по информации российского Минобороны, перевозил 65 украинских пленных.

Однако Главное управление разведки МОУ и Белый дом не подтверждают информацию, что украинские пленные находились на борту.

Позже в ГУР рассказали, что украинскую сторону не проинформировали о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось во время прошлых обменов.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных", – отметили в разведке.

В разведке подчеркнули, что Украина выполнила все договоренности по надлежащей подготовке обмена и российские пленные находились в безопасности в оговоренном месте. Безопасность украинских защитников должна была обеспечить российская сторона.

ГУР подчеркивает, что посадка транспортного самолета в зоне ведения боевых действий в принципе не может быть безопасной без предварительного согласования сторон, поэтому можно говорить о том, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

Что привело к крушению самолета врага, пока неизвестно.

Между тем, в ВСУ отметили, что этот самолет перевозил не пленных, а ракеты для ЗРК С-300, которые используются для массированных обстрелов приграничных регионов Украины.

Издание NV со ссылкой на свои источники пишет, что украинских военнопленных не было на борту самолета Ил-76.

"Несколько раз в день этим самолетом Ил-76 подвозят боеприпасы на фронт. Это их проверенный маршрут, по которому они по меньшей мере трижды в день подвозят не только боеприпасы, но и С-300. Мы уверены, что пленных там не было", — отметил собеседник. в воздушных силах.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что на данный момент в Белом доме нет подтверждения информации о наличии украинских военнопленных на борту российского самолета Ил-76.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты прилагают все усилия для сбора дополнительной информации по этому вопросу.

Напомним, последний обмен пленниками состоялся 4 января. Тогда из российского плена в Украину вернулись 230 пленных. Среди них – пленные с Чернобыльской АЭС и острова Змеиный.