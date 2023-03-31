Утечка авиатоплива на 6,5 млн грн: ДБР подозревает военного в халатности

Правоохранители подозревают украинского военного в допущении утечки 89 тонн стратегического авиационного топлива. Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

По данным следствия, в августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей ВСУ, не проверил плотность резервуара, в который отгрузили авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов жидкость стоимостью 6,5 млн грн вытекла.

Военному сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.