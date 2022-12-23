В центре Парижа мужчина начал стрелять по прохожим: двое погибших

В пятницу, 23 декабря, стрелок убил двух человек и ранил еще четырех во время вооруженного нападения у курдского культурного центра в Париже.

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Об этом сообщает Reuters.

Несколько выстрелов раздались на улице Рю д'Энгьен, улице с небольшими магазинами и кафе в 10-м округе столицы Франции.

Вооруженная полиция оцепила место происшествия, также туда направили несколько машин скорой помощи.

Фото: Reuters

"Случилось нападение из огнестрельного оружия. Спасибо силам безопасности за быстрые действия. Мысли о пострадавших и тех, кто был свидетелем этой драмы", — написал в Twitter заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование по факту убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах.

Фото: Reuters

69-летний мужчина задержан и находится под стражей, добавили в прокуратуре.

Пока мотивы нападающего неизвестны.

Один из свидетелей рассказал французскому информационному агентству AFP, что было произведено семь или восемь выстрелов. Второй свидетель, разговаривая с BFM TV, сказал, что подозреваемый просто молча открыл огонь.

Напомним, недавно в Дрездене мужчина устроил стрельбу и захватил заложников .