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В центре Парижа мужчина начал стрелять по прохожим: двое погибших
В пятницу, 23 декабря, стрелок убил двух человек и ранил еще четырех во время вооруженного нападения у курдского культурного центра в Париже.
Об этом сообщает Reuters.
Несколько выстрелов раздались на улице Рю д'Энгьен, улице с небольшими магазинами и кафе в 10-м округе столицы Франции.
Вооруженная полиция оцепила место происшествия, также туда направили несколько машин скорой помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Случилось нападение из огнестрельного оружия. Спасибо силам безопасности за быстрые действия. Мысли о пострадавших и тех, кто был свидетелем этой драмы", — написал в Twitter заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.
Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование по факту убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах.
69-летний мужчина задержан и находится под стражей, добавили в прокуратуре.
Пока мотивы нападающего неизвестны.
Один из свидетелей рассказал французскому информационному агентству AFP, что было произведено семь или восемь выстрелов. Второй свидетель, разговаривая с BFM TV, сказал, что подозреваемый просто молча открыл огонь.
Напомним, недавно в Дрездене мужчина устроил стрельбу и захватил заложников .