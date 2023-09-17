В Чернигове трех работников элеватора насмерть засыпало зерном (ФОТО)

Три человека погибли 17 сентября на одном из предприятий в Чернигове при разгрузке зерна из элеватора. Об этом сообщают в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что около 11:00 произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались три работника.

Спасатели вызволили из-под зерна их тела. Медики констатировали смерть мужчин. К проведению работ от ГСЧС привлекалось 39 спасателей и шесть единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.