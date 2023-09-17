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Происшествия
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В Чернигове трех работников элеватора насмерть засыпало зерном (ФОТО)

элеватор, чернигов, засыпало насмерть, погибли
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области

Три человека погибли 17 сентября на одном из предприятий в Чернигове при разгрузке зерна из элеватора. Об этом сообщают в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что около 11:00 произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались три работника.

Спасатели вызволили из-под зерна их тела. Медики констатировали смерть мужчин. К проведению работ от ГСЧС привлекалось 39 спасателей и шесть единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото 2 — В Чернигове трех работников элеватора насмерть засыпало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 3 — В Чернигове трех работников элеватора насмерть засыпало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 4 — В Чернигове трех работников элеватора насмерть засыпало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 5 — В Чернигове трех работников элеватора насмерть засыпало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 6 — В Чернигове трех работников элеватора насмерть засыпало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Автор:
Тимофей Беспятов