В Ирпене суд уже третий год затягивает рассмотрение гражданского дела о наследстве

1 ноября Ирпенский городской суд Киевской области под председательством судьи Юлии Кравчук в очередной раз отложил рассмотрение гражданского дела о наследстве. Об этом сообщили представители Инны Хетманчик, являющейся ответчиком по делу.

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Сообщники скандально известного Михаила "Мони" Маймана, которого уже неоднократно задерживали правоохранители, судятся с Инной Хетманчик. Представители Хетманчика считают, что цель истцов – завладеть имуществом, которое осталось их клиентке по наследству после смерти ее мужа.

Дело длится уже третий год и постоянно затягивается . Представители Хетмачик считают, что суд лишь имитирует рассмотрение дела, вызывая стороны на заседание, а затем "внезапно" переносит рассмотрение на другую дату без объяснения причин. Председательствует по этому делу судья Юлия Кравчук, назначенная на должность в 2020 году. До этого работала помощницей судьи Киевского апелляционного суда.

Инна Хетманчик уже третий год не может получить наследство из-за затягивания судов

Так, 1 ноября Инне Хетманчик сообщили через работника суда, что дело переносится на 4 месяца, а именно на 23 февраля 2023 года.

Из-за постоянных переносов и затягивания дела в интересах сообщников Михаила Маймана, Инна Хетманчик вынуждена была обратиться за помощью в правозащитные и общественные организации, которые провели акцию протеста под Ирпенским городским судом.

В поддержку Инны Хетманчик выступили правозащитные организации

Представители Хетманчик подозревают, что столь длительное рассмотрение гражданского банального дела свидетельствует о сговоре между слугами Фемиды и сообщниками Михаила Маймана.

Они напоминают, что сообщники Маймана не впервые действуют таким образом – они инспируют параллельные судебные процессы для того, чтобы заставить Инну Хетманчик отказаться от прав наследницы.

26 октября в Дарницком суде столицы слушалось еще одно дело, очень похожее на нынешнее. Светлана Геллер, которая по утверждению Инны Хетманчик, входит в состав ОПГ, возглавляемой "ветераном" Михаил Майман (Помогайбо) незаконно переоформила на подставное лицо (брата Михаила Маймана – Богдана Помогайбо) часть дома, принадлежавшего покойному мужу Инны Хетманчик. Сейчас ожидается решение суда по этому делу.

Напомним, Михаил Майман стал скандально известным после службы в батальоне "Архангела Михаилы в составе которого он якобы участвовал в битве за Киев. На сегодняшний день известно, что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права носить оружие. Представители Хетманчик подозревают, что во время боев за Киев Михаил Майман, похоже, вместо освобождения Киевской области занимался обманом доверчивых сограждан, напоминающих ранее блоггеры и СМИ. обвинили Маймана в съемке постановочных видео. Об этом писали и блоггеры и бывшие побратимы Маймана из батальона.