В Киеве горела гостиница — эвакуировали около 100 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В пятницу, 6 мая, в Голосеевском районе столицы Украины произошел большой пожар в гостинице, расположенной на улице Бродовской. Об этом сообщает ГСЧС.

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Загорелось трехэтажное здание, пламя распространилось на кровлю. Площадь пожара достигла 2000 кв. м.

Были эвакуированы 98 человек.

Благодаря оперативным действиям спасателей спасли четыре здания и находящийся рядом недостроенный корпус.

Пожар полностью ликвидирован.

Ранее пожары в Киевской области возникали из-за обстрелов российскими войсками. Так, крупное возгорание было на нефтебазе в Калиновке.