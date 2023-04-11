В Киеве произошла стрельба у киоска: задержан мужчина

На улице Соломенская неизвестный обстрелял торговый киоск, в котором находились люди.

Об этом сообщила Национальная полиция.

"Установлено, что между фигурантом и продавцом возник словесный конфликт, после чего правонарушитель ушел, а через несколько минут вернулся с оружием. Злоумышленник начал нецензурно высказываться в сторону оппонента и произвел несколько выстрелов в киоск. К счастью, никто из посетителей не пострадал", - говорится в сообщении.

После опроса свидетелей и осмотра места происшествия изъяли три патрона и две гильзы калибра 7,62, личность нападающего и адрес его проживания были установлены, полицейские провели обыск в квартире 49-летнего мужчины. Правонарушителя следователи задержали и изъяли из дома оружие, патроны и одежду, в которой находился злоумышленник в момент совершения преступления.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса – хулиганство. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в январе в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, ограбившего пункт выдачи микрокредитов.