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В Киеве снова сообщили о "заминировании" всех школ

Лицей №227 г. Киева. Фото: facebook.com/lyceum227
Лицей №227 г. Киева. Фото: facebook.com/lyceum227

Столичная полиция 4 сентября снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что сотрудники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

"Об эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией", - говорится в сообщении.

В КМВА призвали сохранять спокойствие и отслеживать обновление информации.

Напомним, 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

Автор:
Светлана Манько