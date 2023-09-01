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В Киеве сообщили о заминировании всех средних школ
Полиция Киева получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в столице. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Как проинформировали в ведомстве, сейчас работают сотрудники полиции, а подразделения ГСЧС будут привлекать в случае необходимости.
Что касается эвакуации детей и учителей из помещений, то это решение будет приниматься администрацией учебных заведений и полицией.
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Отметим, утром 1 сентября "Суспільне" сообщало, что проверку наличия взрывоопасных предметов устроили в колледже в Полтаве. На электронную почту образовательного учреждения поступило сообщение о взрывоопасном предмете, после чего работники заведения обратились к правоохранителям. Из учреждения выводили воспитанников и педагогический коллектив.
Также анонимные сообщения о якобы заминировании поступили в Черновцах. Они касались корпусов Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича и Буковинского медицинского университета. Второе заведение уже проверили, информация о заминировании не подтвердилась.