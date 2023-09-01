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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Во львовских школах детей начали учить управлять дронами

школы Львова, школы во Львове
Урок в одной из львовских школ. Фото: Facebook Андрея Садового

В одной из школ Львова учебный год начался с новым курсом в школьной программе. Там учеников начали учить, как управлять дронами.

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Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщил мэр Андрей Садовый.

После того, как ученик пройдет программу, он будет иметь навыки полета и сбора дронов. Такой курс включили в программу предмета "Защита Украины".

Фото 2 — Во львовских школах детей начали учить управлять дронами
Дети учатся управлять дронами. Фото: Facebook Андрея Садового

Сначала формат протестуют в одних школах или нескольких. Затем программу распространят на другие учебные заведения.

"Верю, что сегодняшние школьники уже не будут вынуждены воевать с нечистью. Но как показывает опыт – лучше быть готовым. Поздравляю с Днем Знаний! Цените этот момент набирайтесь мудрости и стройте свою жизнь и нашу лучшую страну!", - прокомментировал Садовый.

Напомним, недавно МОН возглавил Оксен Лисовой. Он сразу анонсировал ряд реформ.

Министр пришел в период, когда тема количества школьных дисциплин стала предметом дискуссий в обществе. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что в Украине следует повышать уровень образования, чтобы учащиеся получали знания и компетентности, которые они могут использовать в реальной жизни.

Автор:
Вита Молодан