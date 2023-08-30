Эксперт рассказал, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году

Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу, а также как изменились цены за год, рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак.

По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максима Орищака, в 2023 году собрать ребенка в школу стало дороже на 15-25%, если сравнивать с 2022-м.

"Точно оценить динамику цен на школьные товары крайне сложно. Итоговые результаты очень сильно зависят от выбора брендов, ценовых сегментов и требований конкретной школы. Варьируя товары в базовом школьном наборе, где основные статьи расходов - это школьная форма, рюкзак, канцелярия, но выводы о ценовой динамике могут сильно отличаться", – говорит аналитик.

К примеру, в августе прошлого года средняя цена рюкзака в школу была около 700 гривен, а в 2023 году около 1000 гривен. Если купить более бюджетный аналог за 850-900 гривен, то годовой прирост по данной статье расходов будет не 40%, а около 25-30%.

"Возможно, разница не такая и большая, но учитывая высокий вес рюкзака в школу в базовом наборе (около 20-25%), влияние на итоговые результаты получается достаточно весомым. И то же самое можно сказать о двух других основных составляющих", - добавил Орищак.

В канцелярском комплекте основных школьных товаров (ручки, карандаши, тетради, пенал и другие) разница в цене из-за очень широкого ассортимента может быть еще больше. Однако из-за меньшего веса в базовом школьном наборе (около 15-18%) влияние канцелярии в школу оказывается наименьшим. В среднем за прошлый год динамика в этом сегменте была немного скромнее, чем у двух других.

Так, если в 2022 году за базовый канцелярский комплект в среднем нужно было заплатить 600-650 гривен, то в августе 2023 года около 750-800 гривен. То есть подорожание за год составило 20-25%. Однако и здесь есть возможность взять более бюджетный аналог за 700-750 гривен, тогда годовое удорожание базового канцелярского комплекта для школьника составит 15-20%.

Школьная форма является самой большой статьей затрат (55-60%). Помимо основного костюма для мальчиков или девочек, сюда входит еще спортивный костюм, а также спортивная обувь. В августе 2022 года за такой комплект необходимо было заплатить 1900-2000 гривен, а в августе 2023 уже на 20% больше, около 2300-2400 гривен.

Таким образом, есть статьи расходов в базовом школьном наборе, где родители могут найти наибольшую возможность для экономии. К ним относятся рюкзак в школу, канцелярия и спортивная форма. На этих трех составляющих можно сэкономить от 10 до 15%.

При средней стоимости базового набора школьника в 4000 гривен экономия 400-600 гривен. Плюс родителям всегда следует придерживаться контрциклической потребительской модели поведения. В частности, в подготовительный школьный сезон в июле-сентябре 2023 года спрос на школьные товары вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 25-30%. Это означает, что при покупке именно в сезон затраты на подготовку к школе будут неизменно выше.

Чтобы сэкономить лучше покупать школьные товары из базового набора не в сезон. Как правило, это первая половина зимы, а также поздняя осень.

"Именно в эти периоды скидки на товары для школы будут максимальными и базовый набор обойдется на 15-20% дешевле. Плюс в такой модели покупок есть и для школьника, потому что появиться после нового года с новым рюкзаком и набором канцелярии будет неожиданно и достаточно эффектно среди одноклассников", – говорит эксперт.

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