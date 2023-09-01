У львівських школах дітей почали вчити керувати дронами

В одній зі шкіл Львова навчальний рік почався з новим курсом в шкільній програмі. Там учнів почали вчити, як керувати дронами.

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Про це у п'ятницю, 1 вересня, повідомив мер Андрій Садовий.

Після того, як учень пройде програму, він матиме навички польоту та збору дронів. Такий курс включили до програми предмета “Захист України".

Діти навчаються керувати дронами. Фото: Facebook Андрія Садового

Спершу формат протестують на одні школі чи декількох. Потім програму поширять на інші навчальні заклади.

"Вірю, що сьогоднішні школярі вже не будуть змушені воювати з нечистю. Але як показує досвід – краще бути готовим. Вітаю з Днем Знань! Цінуйте цей момент набирайтесь мудрості і будуйте своє життя і нашу найкращу країну!", — прокоментував Садовий.

Нагадаємо, нещодавно МОН очолив Оксен Лісовий. Він відразу анонсував ряд реформ.

Міністр прийшов в період, коли тема кількості шкільних дисциплін стала предметом палких дискусій в суспільстві. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що в Україні слід підвищувати рівень освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.