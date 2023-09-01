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- ІТ та Телеком
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У львівських школах дітей почали вчити керувати дронами
В одній зі шкіл Львова навчальний рік почався з новим курсом в шкільній програмі. Там учнів почали вчити, як керувати дронами.
Про це у п'ятницю, 1 вересня, повідомив мер Андрій Садовий.
Після того, як учень пройде програму, він матиме навички польоту та збору дронів. Такий курс включили до програми предмета “Захист України".
Спершу формат протестують на одні школі чи декількох. Потім програму поширять на інші навчальні заклади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вірю, що сьогоднішні школярі вже не будуть змушені воювати з нечистю. Але як показує досвід – краще бути готовим. Вітаю з Днем Знань! Цінуйте цей момент набирайтесь мудрості і будуйте своє життя і нашу найкращу країну!", — прокоментував Садовий.
Нагадаємо, нещодавно МОН очолив Оксен Лісовий. Він відразу анонсував ряд реформ.
Міністр прийшов в період, коли тема кількості шкільних дисциплін стала предметом палких дискусій в суспільстві. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що в Україні слід підвищувати рівень освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.