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В Китае разбился самолет со 132 пассажирами на борту
Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern 21 марта потерпел крушение в горах на юге Китая. На борту были 132 человека, количество пострадавших неизвестно. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Китая (CAAC), передает Reuters.
Он выполнял рейс из города Куньмин в Гуанчжоу. В CAAC заявили, что самолет потерял связь над городом Учжоу. По данным FlightRadar24, самолет исчез с радаров в 14:22 по местному времени.
На место происшествия отправлены спасательные группы. Причина крушения авиалайнера пока не установлена.
По данным Aviation Safety Network, последняя авиакатастрофа в Китае со смертельным исходом произошла в 2010 году, когда 44 из 96 человек на борту погибли в результате крушения регионального самолета Embraer E-190 авиакомпании Henan Airlines на подлете к аэропорту Ичунь в условиях плохой видимости.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Предыдущая серьезная авиакатастрофа в мире произошла в Иране. Там военный самолет врезался в школьный спортзал, погибли три человека.