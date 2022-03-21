У Китаї розбився літак із 132 пасажирами на борту

Пасажирський літак авіакомпанії China Eastern 21 березня розбився в горах на півдні Китаю. На борту було 132 особи, кількість постраждалих невідома. Про це повідомило Управління цивільної авіації Китаю (CAAC), повідомляє Reuters.

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Він виконував рейс з міста Куньмін в Гуанчжоу. У CAAC заявили, що літак втратив зв'язок над містом Учжоу. За даними FlightRadar24, літак зник з радарів о 14:22 за місцевим часом.

На місце події відправлено рятувальні групи. Причину аварії авіалайнера поки не встановлено.

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3 — FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022

За даними Aviation Safety Network, остання авіакатастрофа в Китаї зі смертельним наслідком сталася в 2010 році, коли 44 з 96 людей на борту загинули внаслідок катастрофи регіонального літака Embraer E-190 авіакомпанії Henan Airlines на підльоті до аеропорту Ічунь в умовах поганої видимості.

Попередня серйозна авіакатастрофа у світі відбулася в Ірані. Там військовий літак врізався у шкільний спортзал, загинули троє людей.