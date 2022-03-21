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У Китаї розбився літак із 132 пасажирами на борту
Пасажирський літак авіакомпанії China Eastern 21 березня розбився в горах на півдні Китаю. На борту було 132 особи, кількість постраждалих невідома. Про це повідомило Управління цивільної авіації Китаю (CAAC), повідомляє Reuters.
Він виконував рейс з міста Куньмін в Гуанчжоу. У CAAC заявили, що літак втратив зв'язок над містом Учжоу. За даними FlightRadar24, літак зник з радарів о 14:22 за місцевим часом.
На місце події відправлено рятувальні групи. Причину аварії авіалайнера поки не встановлено.
За даними Aviation Safety Network, остання авіакатастрофа в Китаї зі смертельним наслідком сталася в 2010 році, коли 44 з 96 людей на борту загинули внаслідок катастрофи регіонального літака Embraer E-190 авіакомпанії Henan Airlines на підльоті до аеропорту Ічунь в умовах поганої видимості.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Попередня серйозна авіакатастрофа у світі відбулася в Ірані. Там військовий літак врізався у шкільний спортзал, загинули троє людей.