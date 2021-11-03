Под Иркутском разбился АН-12, погибли семь человек (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 3 ноября, в районе Иркутска потерпел крушение самолет АН-12, на борту которого находились семь человек.

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Как сообщает "Интерфакс", после падения самолет вспыхнул, люди погибли во время пожара.

"По уточненным данным, погибли семь человек. После столкновения с землей самолет охватило пламя. Люди погибли в огне", — рассказал агентству анонимный источник.

По его словам, после тушения пожара на месте катастрофы найдены останки пяти человек, без экспертизы опознать их невозможно.

В настоящее время ведутся поиски останков еще двух человек, находившихся на борту.

При этом в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района сообщили об обнаружении тел четырех погибших.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что грузовой Ан-12 пропал с радаров в 7 км от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха, на его борту находилось семь человек. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" и летел по маршруту Якутск — Иркутск.

Белорусские авиавласти подтвердили принадлежность упавшего под Иркутском самолета авиакомпании "Гродно" и заявили о создании комиссии по расследованию обстоятельств крушения.

В ОАО "Авиакомпания Гродно" пока не комментируют инцидент, так как пока не знают точно, что произошло.

"Авиакомпания Гродно" занимается грузовыми перевозками и располагает одним самолетом Ан-30, одним самолетом Ан-32, тремя самолетами Ан-12 и одиннадцатью самолетами Ан-2.

По информации Nexta Live, на борту находились граждане Беларуси, России и Украины:

— Егоров Александр Николаевич 1958 года рождения — командир;

— Щучко Олег Валерьевич 1971 года рождения, гражданин Украины, — второй пилот;

— Чуприненко Александр Борисович 1961 года рождения, гражданин Украины;

— Сергеев Андрей Евгеньевич, гражданин Республики Беларусь;

— Крополев Юрий Николаевич, гражданин РФ;

— Гармоненко Дмитрий Иванович, гражданин Республики Беларусь;

— Карпов Максим Михайлович 1995 года рождения, гражданин Республики Беларусь.

В издании отмечают, что самолёт вез товары народного потребления в чукотский аэропорт "Кепервеем". Стартовал Ан-12 в Беларуси и туда же должен был вернуться.

По факту крушения возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов.

Разбившийся Ан-12 был построен более 50 лет назад. В парке авиакомпании "Гродно" он только с января 2019 года, до этого им владела Asia Airways из Таджикистана.

Напомним, в октябре в Татарстане в районе Мензелинска потерпел крушение самолет с парашютистами.

Ранее в Подмосковье из-за возгорания двигателя разбился военный самолет Ил-112В, в результате чего 3 члена экипажа погибли.

Перед этим в России разбился вертолет с туристами. Причиной крушения назвали отказ двигателя и ошибку пилотирования.