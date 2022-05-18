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В Львовской области уничтожают остатки российских ракет. Жителей предупреждают о взрывах
Жителей Яворовского района Львовской области предупреждают о взрывах вечером в среду 18 мая. Саперы будут уничтожать остатки российских военных ракет, что прилетели в район в ночь на 17 мая. Об этом сообщает Львовская ОГА.
"В ближайшие несколько часов вы можете услышать звуки взрывов. Это специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, прилетевших в район в ночь на вчера. Ситуация контролируется. Угрозы местному населению нет", — сказано в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что в случае воздушной тревоги, об этом сообщают сирены, а также официальный телеграмм-канал департамента по гражданской защите Львовской ОВА "Уведомление ЦЗ".
Напомним, в ночь с 16 на 17 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе.Подписывайтесь на наш Telegram канал